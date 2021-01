Scene incredibili dagli USA: i fan di Trump in protesta, irruzione a Capitol Hill! Interrotta la certificazione del successo elettorale di Biden [FOTO e VIDEO]

Episodio clamoroso negli Stati Uniti d’America durante la certificazione del successo elettorale di Joe Biden: Camera e Senato, ad un passo dall’ufficializzazione dell’elezione del nuovo Presidente USA hanno dovuto interrompere la certificazione a causa di una protesta dei sostenitori pro Trump, convinti, così come il vecchio presidente degli USA, di brogli elettorali. Una protesta violenta con i sostenitori di Trump che hanno preso d’assalto il Parlamento americano: è stato necessario l’intervento della Polizia che è dovuta passare all’uso di lacrimogeni, che non è però servito a respingere la folla. I manifestanti sono riusciti quindi a fare irruzione a Capitol Hill dando il via a violenti scontri con la polizia, costretta a difendere i parlamentari con armi da fuoco. Una donna sarebbe rimasta ferita in gravi condizioni dopo essere stata colpita al petto.

Il messaggo di Trump

“Conosco il vostro dolore, abbiamo avuto un’elezione rubata, tutti lo sanno, soprattutto gli altri, ma ora andate a casa, dobbiamo avere pace, legge e ordine,” ha dichiarato Trump ai manifestanti.

Il messaggio di Ivanka Trump

“La violenza deve fermarsi immediatamente, per favore siate pacifici”. Ivanka Trump su Twitter esorta alla calma i sostenitori del presidente Trump che hanno attaccato ed occupato il Congresso chiamandoli però “american patriots”. Poi la figlia del presidente ha cancellato il tweet.

Le parole di Biden

“La nostra democrazia e’ sotto una minaccia senza precedenti, una minaccia alla liberta’. Un attentato allo stato di diritto. Le scene che stiamo vivendo non rappresentano la vera America, ma un piccolo gruppo di estremisti. E questo non e’ altro che disordine, caos, e deve finire e finire adesso. Faccio appello a questa gente di andare via“.

Pacco sospetto

La sede del partito democratico a Washington e’ stata evacuata per un pacco sospetto. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.