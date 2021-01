Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR sull’organizzazione dell’agenzia ItaliaMeteo

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPR del 15 ottobre scorso con il regolamento per l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo” e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia.

ItaliaMeteo ha l’obiettivo di razionalizzare e organizzare i prodotti e servizi meteorologici, nonché i soggetti operanti in questo settore, raccordando le necessità operative con la ricerca e le necessità delle amministrazioni.