Lupin 2, svelata la data dell’uscita della nuova serie: come vederla senza una smart-tv

La prima stagione di Lupin ha riscosso un grande successo, ma il finale ha lasciato un po’ delusi gli spettatori, che non si aspettavano un’interruzione così drastica e che quindi adesso attendono con ansia di sapere cosa accade al protagonista Assane Diop, interpretato da Omar Sy. Nonostante la brusca interruzione della prima serie in tantissimi fremono dalla voglia di sapere cosa accade nella seconda. Ma quando uscirà Lupin 2? E’ stata annunciata oggi da Netflix la data dei nuovi cinque episodi della serie: Lupin 2 uscirà nell’estate 2021. Netflix ha annunciato in questi giorni che ci sarà anche Lupin 2, sottolineando come i nuovi cinque episodi verranno diffusi nell’estate 2021. Nel cast, diretto da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight) ci saranno oltre ad Omar Sy anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

Come vedere Lupin 2 su Netflix senza una smart tv?

