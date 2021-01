Radio: Trio Medusa, ‘sentenza storica contro gli hater sui social’**

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Una querela per diffamazione che si trasforma in una sentenza storica anti-hater. è quello che è successo pochi giorni fa al Tribunale di Pisa, dove l’imputato Alessandro Raffa, ex politico e blogger, è stato condannato per diffamazione ai danni del Trio Medusa, Gabriele Corsi, Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti. Ma non solo: la causa ha accolto una sentenza che per la prima volta nella storia giuridica ha sanzionato il concorso con ignoti, ovvero l’incitamento anche indiretto di altri utenti a manifestare dissenso, provocando nei fatti l’altrui diffamazione.

Nel 2013, durante una delle puntate del programma su Radio Deejay ‘Chiamate Roma Triuno Triuno’, il Trio Medusa aveva ironizzato sul tema del signoraggio bancario, un argomento caldo all’epoca dei fatti. Alessandro Raffa, a seguito della diretta radio, nel suo blog nocensura.com aveva scritto: “Alcuni lettori ci hanno segnalato che il Trio Medusa in una rubrica trasmessa su Radio Deejay ha screditato il tema del signoraggio bancario […] inoltre hanno denigrato coloro che ne parlano: dipinti, in pratica, come poveri pirla”.

E continua: “Invitiamo tutti i nostri lettori ad esprimere -in modo civile- dissenso per la trasmissione in questione allo staff del Trio Medusa, direttamente sulla loro pagina Facebook chiedendo al Trio Medusa di ‘rettificare’ in merito ad una questione sicuramente molto seria, sulla quale c’è ben poco da ridere”.