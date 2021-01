Una rara nevicata ha colpito lo Yemen. La coltre bianca ha coperto colline e montagne nel governatorato di Sa’da, con accumuli abbondanti. Suggestive le immagini che giungono dal distretto di Majz, in cui sono state imbiancate colline, montagne e valli (vedi foto della gallery scorrevole in alto). L’area si trova a circa 2.000 metri s.l.m., il che la rende vulnerabile alle nevicate durante ondate di freddo e maltempo in inverno.

Il Centro Nazionale per la Meteorologia ha emesso un avviso per un’ondata di freddo nella maggior parte delle province dello Yemen. Il 14 ottobre 1963, cioè circa mezzo secolo fa, lo Yemen ha assistito a simili nevicate, quando la neve ha coperto vaste aree della capitale, San’a’.