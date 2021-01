Raro avvistamento nel Mar Rosso: 2 orche spuntano fuori dall’acqua, i pescatori sono increduli [VIDEO]

Eccezionale avvistamento nelle acque del Mar Rosso, al largo di Ras Muhaisen, a sud di Gedda, Arabia Saudita: alcuni pescatori, a bordo di una piccola imbarcazione, impegnati in una battuta di pesca a poca distanza dalla costa, hanno visto emergere dall’acqua 2 orche, probabilmente a caccia di un delfino.

Nel filmato, realizzato lo scorso 12 gennaio, si possono sentire i pescatori che urlano increduli.

Questi esemplari raramente si spingono nelle acque del Mar Rosso: si tratta del primo avvistamento confermato nell’area dal 2018.

Lo specialista in scienze marine Mahmoud Mohammed ha spiegato ad Arab News che è alquanto insolito per un branco spingersi così vicino alla terra ferma: “I cetacei non sono studiati nel Mar Rosso quanto lo sono altrove, nel mondo, per questo è importante intensificare gli sforzi per studiare la vita marina nell’area in modo più approfondito,” ha spiegato l’esperto. “Sebbene più comuni in acque ghiacciate, le orche sono presenti in gran parte degli oceani e dei mari del mondo, tra cui il Mar Rosso e il Golfo di Aden, ma raramente vengono avvistati così vicino alla riva“. Tra gli ultimi avvistamenti l’esperto ricorda che “nel 2018 un esemplare è stato avvistato nell’area di Al-Seif, nel governatorato di Al-Lith“.