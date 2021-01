Recovery: Gozi, ‘confusione totale, governo prenda esempio dalla Francia’** (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – “Nonostante il governo abbia finalmente rivelato su quali pilastri si baserà il piano e quanti fondi verranno allocati per ogni pilastro, non abbiamo scadenze precise ed esempi concreti di quali progetti verranno finanziati. Dobbiamo ancora capire come la sua attuazione avrà un impatto positivo sulla crescita, l’occupazione e la transizione ecologica”, dice ancora Gozi.

L’eurodeputato ricorda inoltre che “la Francia ha destinato al piano di rilancio 100 miliardi di euro, di cui 40 provenienti dai fondi Ue. L’Italia ha invece beneficiato dall’Europa di ben 209 miliardi”.

“Abbiamo tempo fino ad aprile, non tutto è perduto, che sia chiaro. Ma l’Italia e gli italiani meritano di meglio. Il governo italiano dovrebbe prendere ispirazione da ciò che funziona in Europa. La tabella di marcia francese ha il merito di essere chiara ed efficace. Chiarezza ed efficacia: quello di cui l’Italia ha bisogno”, conclude.