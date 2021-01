Coronavirus, mistero sulla vaccinazione della Regina Elisabetta: è una questione privata

Tempo fa è stato annunciato che la Regina Elisabetta ed il principe consorte Filippo si sarebbero sottoposti al vaccino anti coronavirus, precisando che non si sarebbe trattato di un privilegio, bensì di una questione di ‘priorità’ vista la loro età avanzata che in automatico li inserisce tra i primi destinatari. Adesso però la questione sembra avvolgersi nel mistero: se la regina è stata vaccinata o meno è una questione privata. Ad affermarlo è stato il portavoce di Buckingham Palace, come riferito dalla Dpa, secondo cui il portavoce ha aggiunto che non vi saranno ulteriori annunci o dichiarazioni pubbliche a riguardo.