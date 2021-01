Gli impianti sciistici riaprono: firmata l’ordinanza dal ministro Speranza

Si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel: gli impianti sciistici potranno riaprire molto presto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato oggi l’ordinanza con cui si differisce la riapertura degli i mpianti al 18 gennaio 2021. E’ quanto si legge in una nota del ministero della Salute, che ricorda anche che nei giorni scorsi le Regioni avevano chiesto un rinvio della riapertura in vista dei un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts. Gli appassionati di sci potranno tornare dunque a divertirsi sulla neve, anche se con tante norme nuove da rispettare a causa dell’emergenza coronavirus. I proprietari degli impianti tirano finalmente un sospiro di sollievo e sono pronti a rimboccarsi le maniche per affrontare questa nuova sfida, tra ski pass limitati e altre precauzioni da prendere.