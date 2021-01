Il Tar della Campania accoglie il ricorso dei genitori contro l’ordinanza di De Luca: da lunedì tornano in classe gli studenti delle scuole medie

Lunedì 25 gennaio riprenderà l’attività in presenza per le classi delle scuole medie in Campania. E’ questa la decisione del Tar della Campania, che ha accolto il ricorso presentato da diversi genitori contro le ordinanze della Regione, che prevedevano il prolungamento della sospensione dell’attività didattica in presenza dalla quarta elementare in poi. L’effetto immediato della pronuncia del Tar è la ripresa delle attività in presenza per le classi di quarta e quinta elementare già da domani, in quanto le scuole primarie “sono allo stato già aperte, sia pure per un numero limitato di studenti, e non richiedono misure ulteriori ai fini della riapertura totale“. Quanto alle scuole medie, si legge nel provvedimento, “essendo invece necessarie attività propedeutiche alla materiale riapertura, di competenza dei singoli dirigenti scolastici“, l’accoglimento del ricorso “deve intendersi nel senso che non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria disponente ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che incomba agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei sindaci e del dirigenti scolastici“. “L’eventuale ulteriore dilazione, purché di ragionevole e certa durata, potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali, ma non potrebbe comunque essere giustificata come misura generalizzata su tutto il territorio regionale“, ha concluso il Tar della Campania.