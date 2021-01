Dispersi sul Velino: il maltempo ferma le ricerche, domani il tavolo tecnico

Nessuna buona notizia dal Monte Velino, dove ormai da una settimana sono dispersi 4 escursionisti: le ricerche sono state interrote a causa del maltempo e riprenderanno solo quando le condizioni meteo miglioreranno. Si attende anche l’esito del tavolo tecnico convocato per domani dalla Prefettura di L’Aquila. Nella riunione di questa mattina tra i referenti di tutti i Corpi speciali coinvolti nelle operazioni di ricerca, si era deciso di far salire 4 soccorritori con l’aiuto del sonar Recco, in modo da cercare nella parte più bassa di Valle Majelama. Le cattive condizoni meteo, la pioggia e la scarsa visibilità, hanno impedito ai soccorritori di continuare le ricerche e salire in quota. Il maltempo impedisce anche agli elicotteri di decollare per poter sorvolare per un controllo a vista su tutti i canali.