Ritardi nelle vaccinazioni anti-Covid, Bassetti: “Non c’è iper circolazione, ma è evidente che gli anziani sono a grande rischio”

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, ha espresso preoccupazione per i ritardi relativi alle immunizzazioni: “Più si porta in avanti l’inizio della vaccinazione per gli over 80 e i fragili, più si rischia di fargli correre maggiori rischi. Andando più in là con le immunizzazioni, purtroppo non vedremo quella riduzione delle ospedalizzazioni e dei decessi che pensavo di osservare con l’arrivo dei vaccini,” ha dichiarato all’Adnkronos Salute. “C’è da dire che in questo momento la situazione epidemiologica italiana sembra migliorare con una minor circolazione del virus, visto che il tasso dei positivi è al 4-5%, considerando anche i test rapidi. Non c’è una iper circolazione, ma è evidente che gli anziani sono a grande rischio. Per questo ricordo che devono indossare sempre la mascherina, evitare il più possibile le uscite o farle in orari dove c’è in giro meno gente, magari la mattina molto presto”.