La rivelazione dell’ex agente del Kgb: “Trump? Una risorsa molto preziosa”

In un’intervista al quotidiano britannico “Guardian”, un ex agente del Kgb, Juri Shvets, ha rilasciato delle dichiarazioni davvero forti riguardanti Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti d’America. Il Comitato per la Sicurezza dello Stato dell’Unione Sovietica (Kgb) “ha coltivato come una risorsa” Donald Trump per 40 anni, ha spiegato Shvets, una fonte chiave in “American Kompromat”, il libro del giornalista Craig Unger, che descrive la relazione decennale tra Trump e la Russia. Trump, secondo l’ex spia russa, sarebbe stato “una risorsa molto preziosa” nel diffondere la propaganda russa anti-occidentale negli Stati Uniti. “Questo e’ un esempio attraverso il quale le persone sono state reclutate quando erano solo studenti e poi hanno raggiunto posizioni importanti; qualcosa del genere stava accadendo con Trump“, ha affermato Shvets. L’autore del libro ha detto che Trump e’ diventato un obiettivo per i russi nel 1977 quando ha sposato la sua prima moglie, la modella ceca Ivana Zelnickova. “Era una risorsa. Ma non c’era questo grande e ingegnoso piano per cui cresceremo questo ragazzo e 40 anni dopo diventera’ presidente“, ha detto Unger al “Guardian”.