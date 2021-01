Roberto Maroni lascia l’ospedale: “E’ stata dura ma ora è tutto sotto controllo”

Lo scorso 4 gennaio l’ex governatore lombardo Roberto Maroni è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Circolo di Varese in seguito a una caduta in casa.

L’ex ministro, che ha ormai ufficializzato la sua candidatura per la Lega alle prossime amministrative a Varese, ha avuto un malore ed è caduto sbattendo la testa. Portato in ospedale, stato trattenuto per accertamenti.

“E’ stata dura ma ora è tutto sotto controllo,” ha assicurato Roberto Maroni alla Prealpina, dopo che ieri è uscito dall’ospedale di Circolo di Varese. “Mi sto sottoponendo agli accertamenti del caso,” ha aggiunto.