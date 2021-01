Roma: ecco come sarà il nuovo quartiere super moderno tra il quartier generale FS e stazione Tiburtina

Tredici torri di altezza variabile, che non supereranno comunque i 90 metri, e “stecche” piu’ basse e lunghe, ricoperte di cristallo, un po’ come la vicina sede della Bnl. Un nuovo quartiere direzionale lineare, con al centro il nuovo quartier generale di Fs, schiacciato tra il fascio dei binari e un grande parco, con un asse pedonale tra le due file di modernissimi edifici. Ed infine la nuova stazione dei pullman regionali e internazionali. Sono queste le principali caratteristiche del progetto del nuovo centro direzionale nell’area est della stazione Tiburtina, almeno a leggere la proposta avanzata nelle ultime ore al Comune di Roma da Fs, sulla base delle elaborazioni dello studio di architettura Abdr. Uno studio riservatissimo, che rappresenta la prima proposta di variante urbanistica dell’area e che l’agenzia stampa Dire ha avuto modo di leggere in anteprima assoluta.

Dunque tra la stazione Tiburtina e Pietralata, in quello che un tempo veniva chiamato lo Sdo, nascera’ un nuovo quartiere super moderno, che potrebbe ricordare, nell’immaginario collettivo, l’area dei grattacieli milanesi di Porta Garibaldi o la Defense a Parigi, magari con gli edifici un po’ piu’ bassi, o meglio ancora il nuovo Barcode davanti ai binari della stazione di Oslo. La proposta di Fs e Abdr, frutto del verbale d’intesa per la “cura del ferro” del 24 luglio del 2018 sottoscritto da Roma Capitale e Rfi, va a completare il piano di assetto della stazione Tiburtina del 2000 attraverso, pero’, una revisione complessiva della situazione. Il vecchio assetto, infatti, e’ stato rivisto ed e’ stato deciso di concentrare a Tiburtina diritti edificatori di Fs prima sparsi in altre zone della citta’, a partire da quelli sul lato ovest dei binari e da quelli dell’ambito Trastevere (24.550 metri quadrati di Sul) il cui nuovo piano di assetto, alla luce delle novita’, conterra’ solo attivita’ di ridisegno urbano non particolarmente invasive, al posto di nuovi palazzi.

Il progetto di Abdr, piu’ nello specifico, prevede la realizzazione di un centro direzionale di 13 edifici: la previsione attuale ne contiene due di 90 metri, con 22 piani, che ospiteranno la sede di Fs (la piu’ grande con una Sul di 35.000 metri quadrati, l’altra da poco meno di 10.000 metri quadrati). Poi ci saranno altri tre edifici di 72 metri, uno di 60 e il resto sui 50 metri, ma ben piu’ lunghi, con superfici utile lorde fino a 36.000 metri quadrati. Il nuovo quartiere sara’ lungo un chilometro abbondante: quella che viene definita una “spina di architetture che si spinge dall’atrio Pietralata fino al ponte Lanciani” restera’ stretta, da un lato, tra la nuova sede della Bnl, il fascio di binari e la stazione Tiburtina e, dall’altro, da una seconda area attualmente in fase di sviluppo, nel cuore di Pietralata, che si estende fino alla stazione della linea B Quintiliani. Una zona dove e’ gia’ in realizzazione uno studentato de La Sapienza e dove, tra poche settimane, si aprira’ il cantiere della nuova sede dell’Istat. Senza contare che in futuro arriveranno ulteriori edifici dell’universita’.

In realta’ quella presentata da Fs con lo studio Abdr e’ solo una proposta urbanistica, con un “concept” architettonico. Si tratta di un progetto certamente particolareggiato ma che ora sara’ sottoposto al confronto finale con il Comune di Roma: tra pochi giorni si aprira’ la conferenza dei servizi mentre si punta ad approvare la variante in Assemblea Capitolina in primavera. L’aspetto finale delle stesse torri presenti nel progetto non sara’ necessariamente quello degli rendering prodotti da Abdr, perche’ le societa’ che poi prenderanno casa nei nuovi edifici potranno scegliere i loro architetti. E gia’ si immagina una parata di archistar per creare il piu’ avanzato “landmark” di Roma, un muro di spettacolari edifici super contemporanei, in grado di cambiare lo skyline della zona (ma non quello della citta’, vista la non eccessiva altezza degli edifici) e rigenerare un’area degradata, oggi devastata da sfasciacarrozze, manufatti abusivi e insediamenti illegali.

Ed ancora: il progetto presentato da Abdr al dipartimento Urbanistica prevede un grande parco attrezzato, con tanto di laghetto e un piccolo edificio a funzione museale, collegato con un ponte pedonale al quartiere Bologna, e la nuova stazione dei pullman destinata a sostituire la Tibus, attualmente sul piazzale ovest della stazione. Su un piccolo lotto sorgeranno, tra pochi mesi, in quanto autorizzati con altre delibere, i nuovi laboratori di Ingegneria de la Sapienza e poi sara’ realizzato un nuovo grande parcheggio che, tra l’altro, ha liberato le risorse che saranno reinvestite da Fs per coprire il vallo del Pigneto, se mai i lavori sul nodo di scambio tra ferrovie e linea C entreranno nel vivo. Saranno, infine, ridisegnati la viabilita’, gli spazi e le zone per gli standard pubblici. Sorgeranno nuove aree pedonali e sara’ bonificata la scarpata di fronte all’ingresso est della stazione Tiburtina. Il nuovo piazzale degli autobus extraurbani sara’ collegato, attraverso un passaggio aereo e protetto, al parcheggio e alla stazione. Il piano prefigura la realizzazione di corpi lineari sul bordo est della ferrovia: gli edifici troveranno interruzione nei punti di inserimento di alcuni elementi singolari (ad esempio la pensilina ed il percorso sopraelevato in corrispondenza della stazione delle autolinee), di spazi pubblici e del rispetto delle visuali libere.

Il centro direzionale, e relativa variante, ora saranno sottoposti alla valutazione definitiva dell’assessorato all’Urbanistica. Per questo l’agenzia Dire ha voluto registrare il punto di vista dell’assessore capitolino all’Urbanistica, Luca Montuori.

“Con gli interventi sul lato est si chiude il cerchio sul piano di assetto della Tiburtina, che sul lato ovest ha gia’ visto l’abbattimento della tangenziale, la vendita di un lotto Fs, dove sorgera’ un hotel, e l’avvio dell’iter per la nuova biblioteca nella cosiddetta Citta’ del sole– ha spiegato proprio Montuori- ora abbiamo sul tavolo questa proposta di variante che dovremo verificare, sia dal punto di vista degli impatti che da quello dei numeri. Lavoriamo, comunque, alla creazione di un contesto urbano meno estraniante di quello immaginato nel 2000, caratterizzato da un’area con funzioni che possano svilupparsi nel tempo. Il progetto sul tavolo e’ un concept, con le sagome di massimo ingombro e le varie volumetrie. Ora entreremo nel merito“.

“Con Fs– ha aggiunto- da subito abbiamo iniziato a lavorare su un’ipotesi che prevedeva la densificazione di Tiburtina, per limitare l’uso del suolo altrove, come Trastevere, e utilizzare le infrastrutture esistenti. L’idea e’ una parita’ di valore di volumi ma con il loro spostamento in altri contesti, una parte su Tuscolana e una parte su Tiburtina. L’accordo con Rfi ci ha permesso di lavorare su piccoli progetti, come quelli delle stazioni periferiche, ma anche su importanti strategie di sviluppo urbano. In questo contesto si inserisce il piano dell’anello verde e i progetti sul nodo Tuscolana, inserito nel bando Reinventing Cities, e sul nodo della Tiburtina, un grande polo, destinato ad diventare un centro della citta’, in grado di mettere in relazione Roma con le altre citta’ italiane. La Capitale, cosi’, torna ad essere un polo centrale del Mediterraneo in connessione con un arcipelago di ‘citta’ isole’ che si collegano attraverso le stazioni ferroviarie”.

“La conferenza dei servizi sara’ aperta a breve– ha concluso Montuori- Li’ si capira’ la sostenibilita’ urbanistica dell’operazione. Poi contiamo di approvare il piano in giunta entro febbraio-marzo e di adottare la variante in aula entro aprile“. Poi si aprira’, a carico di Fs, la fase in cui si cerchera’ di capire come gli altri edifici del centro direzionale potranno diventare appetibili sul mercato.