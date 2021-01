Rubano 68 barattoli di Nutella, bloccati dai Carabinieri. A casa ne avevano altri 18

Un ‘dolcissimo’ furto dal chiaro movente: la golosità. E’ accaduto a Firenze, dove i ladri hanno sfondato con un crick la porta del magazzino di un supermercato e ne sono usciti poco dopo con dei borsoni pieni di barattoli di Nutella, ben 68. Peccato però che il colpaccio non sia riuscito: un residente si era accorto di tutto e aveva avvisato i carabinieri. I due ladri, dunque, hanno trovato ad aspettarli proprio i militari, che non si sono addolciti nemmeno di fronte a cotanta bontà, e hanno sequestrato tutta la refurtiva restituendola al negozio. Gli autori del furto sono un 23enne, finito in manette per furto, e un suo amico minorenne, denunciato per lo stesso reato. Il tentato furto ha avuto luogo la notte scorsa in un supermercato alla periferia Nord di Firenze, in via Allori. I carabinieri hanno perquisito anche le abitazioni dei due, e a casa del minorenne hanno ritrovato altri 18 barattoli di Nutella.