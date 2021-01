E’ 30 Gennaio ma sembra 30 Giugno, Sabato di caldo record in tutt’Italia. E le Previsioni Meteo per Febbraio sono clamorose

E’ Sabato 30 Gennaio, siamo nel pieno dei Giorni della Merla e si rinnova la tradizione che vuole gli ultimi tre giorni di Gennaio come i più freddi dell’anno: nevica fin in pianura su gran parte d’Italia, con temperature polar… anzi no! Era soltanto un flashback di una situazione meteo ordinaria fino a qualche decennio fa, quando l’inverno era davvero tale. Oggi siamo nel 2021 e in pieno inverno, nel clou dei Giorni della Merla, dopo una notte con temperature tropicali, abbiamo un clima eccezionalmente mite in tutt’Italia con temperature primaverili dalle Alpi alla Sicilia.

Le temperature massime hanno infatti già raggiunto +23°C a Siracusa, +22°C a Noto e Roccabernarda, +21°C a Palermo, Catania, Pescara, Lentini, Caltagirone, Gela, Bagheria e Monreale, +20°C a Cagliari, Pisticci, Termini Imerese, Sciacca e Augusta, +19°C a Olbia, Crotone, Roseto Capo Spulico, Termoli e Lampedusa, +18°C a Bari, Messina, Taranto, Reggio Calabria, Castrovillari, Ancona, Foggia, Jesi e Positano, +17°C a Roma, Guidonia, Monterotondo, Civitavecchia, Latina, Terracina, Procida, Chieti, Cosenza, Matera, Miglionico, Battipaglia, Senigallia, Fano e Macerata, +16°C a Napoli, Salerno, Caserta, Capua, Ischia, Lecce, Catanzaro, Lamezia Terme, Corigliano Calabro, Tivoli, Cesena, Rimini, Forlì, Faenza e Imola, +15°C a Perugia, Pisa, Ravenna, Frosinone, Benevento, Grosseto e Imperia, +14°C a Bologna, Firenze, Genova, Prato, Viterbo, Campobasso, Avellino, Pistoia e La Spezia, +13°C a Bergamo, L’Aquila, Avezzano e Savona, +12°C a Cuneo, +11°C a Milano, Torino, Modena e Reggio Emilia, +10°C a Parma e Aosta, +9°C a Udine, Ferrara e Pordenone, +8°C a Padova, Venezia e Treviso, +7°C a Verona, Trento, Bolzano, Vicenza, Mantova, Rovereto, Merano e Sondrio, +6°C a Belluno.

Siamo ovunque ben al di sopra rispetto alla norma di questo periodo dell’anno, non solo in Sicilia, Calabria, Sardegna e lungo le coste dell’Adriatico dove il clima è davvero mite anche per la percezione del corpo umano, ma anche al Nord, sulle Alpi, in pianura Padana, dove il clima è comunque fresco ma siamo ben al di sopra rispetto alle medie stagionali, con valori che anche in Veneto, la Regione più fredda d’Italia, sono comunque sensibilmente elevati relativamente a questo periodo dell’anno.

Domani, Domenica 31 Gennaio, avremo una veloce ondata di maltempo con piogge e temporali in tutt’Italia. Le temperature scenderanno di diversi gradi in tutte le Regioni, ma rimarranno comunque superiori rispetto alle medie o, nelle zone più fredde, torneranno nella norma. Cadrà un po’ di neve, ma soltanto in montagna ad alta quota, ovunque sopra i 1.200/1.300 metri di altitudine, anche sulle Alpi.

Sarà, però, una perturbazione molto veloce: già nei primi giorni della prossima settimana, con l’inzio di Febbraio, l’Anticiclone rimonterà terreno sul Mediterraneo occidentale e porterà sull’Italia schiarite sempre più ampie e temperature sempre più elevate. A partire da Mercoledì 3 Febbraio inizierà un’ondata di caldo che si prospetta eccezionale in base agli ultimi aggiornamenti delle previsioni meteo. Tra Giovedì 4 e Lunedì 8 Febbraio avremo cinque giorni roventi, dal clima quasi estivo in tutto il Paese. Le ultime mappe del modello europeo ECMWF sono impressionanti:

Il freddo rimarrà ancora una volta confinato nell’estremo Nord/Est d’Europa e in modo particolare sulla Penisola Scandinava mentre tutto il Mediterraneo sarà teatro di un clima eccezionalmente mite e secco, con temperature che supereranno i +20°C in tutt’Italia, Nord compreso, con valori di oltre +25°C che verranno raggiunti per più giorni consecutivi nelle Regioni del Sud. Saremo costretti a stravolgere anche l’abbigliamento e potremo riscoprire il piacere delle attività all’aria aperta, anche se in molte Regioni soprattutto al Sud quest’anno non si sono mai fermate in base a condizioni meteorologiche eccezionalmente miti, al netto di tutte le limitazioni imposte dalla pandemia di Coronavirus.

