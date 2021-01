Salumi richiamati dai supermercati per presenza di salmonella: “non consumare e restituire in negozio” [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per salumi contaminati da salmonella. In particolare si tratta del prodotto denominato “Salame punta di coltello Lovison“, prodotto dal salumificio Lovison Spa. Il lotto richiamato è il n° 14102020, con data di scadenza indicata in 02.02.2021, venduto in unità da 600 grammi cadauno. Come si legge nell’avviso del Ministero, il motivo del richiamo è indicato in “presenza di salmonella”. Nelle avvertenze si legge: “Evitare il consumo e restituire al venditore“.