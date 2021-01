Approda online e sui social Saluzzo e Terre del Monviso, territorio candidato a Capitale italiana della cultura 2024

Con l’avvio online del sito www.saluzzomonviso2024.it, il lancio dell’hashtag #saluzzomonviso2024 e l’apertura delle pagine social su Facebook e Instagram (@saluzzomonviso2024) è partito il percorso di candidatura di Saluzzo e Terre del Monviso a Capitale italiana della cultura 2024. Tra pochi giorni sarà lanciata anche la call nazionale per under 28 per disegnare il logo di SaluzzoMonviso2024, seguendo un processo che sottolinea i valori chiave della candidatura: condivisione, partecipazione e collettività.

In questi primi mesi del 2021 prenderà inoltre il via il programma di incontri nei territori della candidatura, a partire dalle valli alpine, per mettere in atto fin da subito un processo collettivo e condiviso. Il sito www.saluzzomonviso2024.it sarà proprio una “vetrina” virtuale con aggiornamenti costanti sugli appuntamenti in corso e le ultime novità, consultabile facilmente da chiunque voglia partecipare al processo di costruzione del dossier di candidatura.

La qualità della progettazione è stata proprio il punto di forza di Procida, neo-eletta Capitale italiana della cultura 2022, ma tutte le 10 città finaliste che hanno concorso al titolo – tra cui Verbania, unica rappresentante del Piemonte – hanno fatto emergere tanti, interessanti e innovativi progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio legati alla cultura.

Saluzzo con le Terre del Monviso sono il primo territorio alpino candidato a Capitale italiana della cultura 2024. L’antica capitale del Marchesato, a cavallo tra Italia e Francia, vuole accendere i riflettori sulla montagna, le valli e le terre che la circondano, non solo come meta di svago e loisir, ma come luogo di innovazione e cultura, dalle tante vocazioni e opportunità soprattutto per i giovani.