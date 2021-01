Samsung lancia tre nuovi modelli: su Amazon un’imperdibile offerta per Samsung Galaxy S21 5G/S21+5G e S21 Ultra 5G

Samsung annuncia in arrivo importanti novità nella nuova serie top di gamma Galaxy S21. La casa sudcoreana sta lanciando tre nuovi modelli della serie “per rispondere alle esigenze di ogni stile di vita e per aiutare gli utenti a trarre il meglio da ogni momento”. Una novità ricca di dettagli, tra cui anche un’imperdibile offerta!

Samsung Galaxy S21 5G

Pensato per chi desidera un design sottile e un display compatto da 6,2”.Galaxy S21+ 5G è lo smartphone che ridefinisce totalmente l’identità Galaxy, rendendo straordinario il tuo quotidiano. Design sofisticato, fotocamere per catturare i tuoi momenti più belli, display grande e batteria intelligente: ecco lo smartphone che cambia tutto per non farti perdere nulla. Esperienza visiva vivida e immersiva: riduzione dell’affaticamento visivo grazie al display Dynamic AMOLED 2X del Galaxy S21+ 5G, che fa apparire i tuoi contenuti nitidi e brillanti. E’ possibile guardare i film o gioca anche in pieno giorno: il display adattivo Infinity-O da 6,7″ manterrà colori mozzafiato. Condivisione immediata grazie alle fotocamera di ultima generazione: è possibile creare filmati in 8k incredibilmente dettagliati. La batteria intelligente di Galaxy S21+ 5G garantisce energia per tutto il giorno e oltre, con una capacità fino a 4.800 mAh.² Il nuovo display e il processore ad alta efficienza energetica ne consentono una durata che va ben oltre le 24 ore, anche quando connessi al 5G. Galaxy S21+ 5G è protetto esternamente da schizzi, pioggia e polvere.

Galaxy S21+ 5G

Con il suo display più ampio da 6,7” e una batteria più capiente, “perfetto per gli amanti del gaming e del binge-watching”. Leggermente più grande del modello S21 5G, questo modello mostra le sue stesse caratteristiche.

Galaxy S21 Ultra 5G

“Racchiude il massimo dell’innovazione per le persone alla ricerca della migliore esperienza possibile”. Galaxy S21 Ultra 5G è lo smartphone che ridefinisce totalmente l’identità Galaxy, rivoluzionando il modo in cui fai le foto. Design sofisticato, fotocamere per catturare i tuoi momenti più belli, display grande e batteria intelligente: ecco lo smartphone che cambia tutto per non farti perdere nulla. Fotocamere da vero professionista: Crea filmati in 8K incredibilmente dettagliati, poi scegli il fotogramma perfetto per immortalare la bellezza di un ritratto o di un paesaggio mozzafiato e taglialo senza perdere qualità. Sfrutta la compatibilità con la S Pen⁵ per modificare facilmente le tue foto e i tuoi video. Sfumature eleganti che riflettono il tuo stile: Galaxy S21 Ultra 5G si distingue per il design innovativo e per l’effetto satinato che ne esalta i colori. La fotocamera si fonde splendidamente con il dispositivo, creando una linea elegante come mai vista prima d’ora. Risoluzione di livello cinematografico: Regala ai tuoi occhi il display Dynamic AMOLED 2X di Galaxy S21 Ultra 5G, che rende i tuoi contenuti chiari e nitidi. Guarda i film o gioca anche in pieno giorno: il display adattivo Infinity-O da 6,8″ manterrà colori straordinari. Lo schermo adattivo a 120Hz aumenta il refresh rate con i videogame o lo riduce quando sei sui social per preservare la batteria dello smartphone. Il processore più veloce di sempre in un Galaxy: La batteria intelligente di Galaxy S21 Ultra 5G garantisce energia per tutto il giorno e oltre, con una capacità fino a 5.000 mAh.² Il nuovo display e il processore ad alta efficienza energetica ne consentono una durata che va ben oltre le 24 ore, anche quando connessi al 5G.⁴ Protezione a 360°: Galaxy S21 Ultra 5G è protetto esternamente da schizzi, pioggia e polvere secondo la protezione IP68.⁶

Non finisce qui, insieme ai nuovi smartphone, sono in arrivo in Italia anche i nuovi auricolari Galaxy Buds Pro, che “offrono un suono immersivo, qualità di chiamata superiore, Active Noise Cancellation intelligente e connettività migliorata tra i dispositivi Galaxy“. Sono proprio le cuffie Amazon ad essere protagoniste di una fantastica offerta.

Offerta Amazon

Chi acquista il nuovo Galaxy S21 entro il 28 gennaio riceve Galaxy Buds e SmartTag. Come fare per ottenere il regalo? DAl 14 al 28 gennaio 2021 inclusi, acquista il nuovo Galaxy S21/S21+/S21 Ultra 5 G in un punto vendita aderente o su uno degli store online indicati nell’Allegato A del REgolamento, Registra entro il 18 marzo 2021 il tuo Galaxy caricando la prova d’acquisto su wwww.samsung.it/promozioni e ricevi il tuo regalo. Dispositivi partecipanti su Amazon: valido esclusivamente per l’acquisto di dispositivi venduti e spediti da Amazon.