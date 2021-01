Arriva da Bologna una tragica notizia: Un giovane, residente a Malalbergo, è morto a soli 20 anni ed è stato registrato oggi tra le vittime legate al SARS-CoV-2 nell’aggiornamento quotidiano sull’emergenza coronavirus della Regione Emilia-Romagna. Il giovane, morto nell’ospedale di Bentivoglio, dove era ricoverato, soffriva però di una grave patologia pregressa, un dato importante da non sottovalutare, per non creare allarmismo nei più giovani.