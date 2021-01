SARS-CoV-2: 57 persone a cena, chiuso per 5 giorni ristorante a Roma

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Portuense, a Roma, dove era stata segnalata la presenza di numerose persone all’interno di un ristorante. Sul posto è stata riscontrata l’effettiva presenza di 57 persone, tutte identificate: si è provveduto a notificare la prevista sanzione amministrativa. Per il titolare è stata disposta la chiusura dell’esercizio per 5 giorni per inosservanza alla normativa vigente relativa alle disposizioni anti-Covid. Ulteriore provvedimento sarà notificato allo stesso per l’accertata presenza nel locale, di un dipendente senza regolare contratto di lavoro e per l’impianto di videosorveglianza non a norma.