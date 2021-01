SARS-CoV-2, gli anticorpi neutralizzanti durano oltre 6 mesi: lo studio da Hong Kong

La pandemia creata dal coronavirus SARS-CoV-2 rappresenta la più grande sfida della sanità pubblica mondiale dell’ultimo secolo. Gli anticorpi che neutralizzano il virus rappresentano una chiave nell’ottica di protezione dal Covid-19, la malattia provocata da SARS-CoV-2. Lo sviluppo dell’immunità di gregge, raggiunta attraverso l’infezione naturale o attraverso la vaccinazione, è essenziale per combattere la pandemia. Per questo, un gruppo di esperti dell’Università di Hong Kong ha testato dei pazienti per valutare i dati sulla cinetica delle risposte anticorpali neutralizzanti. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

“Le risposte di anticorpi e cellule T sono le armi principali della risposta immunitaria. In altre infezioni respiratorie, come l’influenza, è noto che le risposte anticorpali proteggono dall’infezione e che le risposte delle cellule T modulano la gravità della malattia. I pazienti con la SARS hanno sviluppato sia anticorpi neutralizzanti che l’immunità da cellule T, rilevabili rispettivamente per circa 3 anni e 17 anni dopo l’infezione”, scrivono gli autori, che nel loro studio hanno testato 293 sieri da una coorte di 195 infezioni confermate di SARS-CoV-2, raccolti da 0 a 209 giorni dopo la comparsa dei sintomi.

“Stimiamo che servano almeno 372, 416 e 133 giorni affinché i titoli PRNT 50 scendano al limite di rilevamento di un titolo di 1:10 rispettivamente per pazienti gravi, lievi e asintomatici. Al 90° giorno dopo la comparsa dei sintomi, servivano 69, 87 e 31 giorni affinché i titoli degli anticorpi PRNT 50 si dimezzassero rispettivamente nelle infezioni gravi, lievi e asintomatiche. I pazienti con malattia grave avevano picchi di titoli di anticorpi PRNT 90 e PRNT 50 più alti rispetto ai pazienti lievi o asintomatici. L’età non sembrava compromettere la risposta immunitaria, anche dopo aver tenuto conto della gravità. Concludiamo che l’infezione da SARS-CoV-2 provoca robusti titoli anticorpali neutralizzanti nella maggior parte degli individui che durano oltre 6 mesi”, si legge nello studio.

“In sintesi, i nostri risultati sulle risposte anticorpali neutralizzanti nelle infezioni da SARS-CoV-2 sono paragonabili a quanto osservato con la SARS e altre infezioni virali. È probabile che gli anticorpi neutralizzanti saranno mantenuti nel corso del primo anno dopo una malattia grave o lieve, con titoli di anticorpi più alti e una durata più lunga di anticorpi rilevabili nei pazienti colpiti da una malattia grave. È importante notare che anche quando i livelli di anticorpi neutralizzanti scendono sotto la soglia di rilevamento, la memoria immunitaria porterà a rapide risposte anticorpali anamnestiche dopo una nuova esposizione al virus e probabilmente proteggerà da una malattia grave. Da notare anche che gli anticorpi potrebbero non conferire un’immunità sterilizzante ma potrebbero impedire che una reinfezione porti ad una malattia grave”, concludono gli esperti.