SARS-CoV-2, in arrivo ordinanza sui colori delle Regioni: in corso la cabina di regia, alle 12 la riunione del CTS

E’ in corso questa mattina la cabina di regia tra il Ministero della Salute e i rappresentanti delle Regioni dedicata al monitoraggio del rischio sanitario da SARS-CoV-2. E’ in programma intorno alle 12 invece la riunione del Comitato tecnico scientifico, che dovrà valutare il parere della cabina di regia ed esprimere le indicazioni sul rischio delle singole regioni.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe firmare entro stasera l’ordinanza che deciderà la classificazione delle Regioni per colori.