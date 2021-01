SARS-CoV-2, brutte notizie dalla Gran Bretagna: aumentano i ricoveri di bambini

Il 2020 è terminato, ma con lui non è, purtroppo, cessata la pandemia di SARS-CoV-2: il coronavirus continua ad essere protagonista indiscusso, tra nuovi casi, vaccinazioni, nuove varianti e tanto altro. In molti sono convinti che il 2021 potrebbe essere l’anno della svolta, importantissimo per sconfiggere il virus e imparare a conviverci. Ogni tanto, però, spuntano novità che un po’ spaventano: se finora il coronavirus non è stato troppo pericoloso per i più piccini, sembra che piano piano lo stia diventando.

A far nascere questa preoccupazione è il numero di casi in aumento in Gran Bretagna: i ricoveri di minori per coronavirus sono infatti i n crescita a Londra: a lanciare l’allarme è stata la capo infermiera del King’s College Hospital, Laura Duffel: “Nella prima ondata i minori erano colpiti in maniera minima, ora abbiamo ne abbiamo un intero reparto“, ha detto alla Bbc.