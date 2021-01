SARS-CoV-2, Brusaferro: “Il ricalcolo dell’Rt è stato chiesto dalla Regione Lombardia”

La richiesta di ricalcolare i dati della pandemia della Lombardia è arrivata dalla Regione: è quanto ha precisato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, membro della Cabina di regia e del Comitato Tecnico Scientifico: “Sono stati loro a contattarci per chiedere di fare approfondimenti su alcuni indicatori – ha chiarito l’esperto in un colloquio con Repubblica – Gli abbiamo dato alcune informazioni assieme alla Fondazione Kessler. La Regione Lombardia il 20 ha poi caricato i suoi dati sul database dell’Istituto come ogni mercoledì. Venerdì mattina, l’altro ieri, hanno scritto una mail al ministero e all’Istituto per chiedere di ricalcolare l’Rt della settimana precedente, la numero 35 del monitoraggio, con i dati di questa, la 36. Ripeto: il ricalcolo ce lo ha chiesto la Regione Lombardia“, la richiesta è arrivata dai “funzionari della Regione“.

Per Brusaferro non è probabile che l’algoritmo del monitoraggio non vada bene, perché “funziona allo stesso modo da 36 settimane per tutte le Regioni. Tutte le variabili che contiene, e il modo nel quale si arriva alla definizione del rischio, sono evidenti anche dal materiale fornito nel rapporto pubblico e che si ritrova nei siti ufficiali. I sistemi di calcolo che usiamo sono da sempre gli stessi“.

Il monitoraggio “è un lavoro congiunto dei colleghi delle Regioni – ha precisato Brusaferro – del ministero della Salute e dei ricercatori dell’istituto. I dati vengono caricati ogni settimana dalle amministrazioni locali. Sui numeri viene fatta dall’Istituto, anche con il supporto della Fondazione Kessler, una prima analisi che poi, il mercoledì sera o il giovedì mattina, viene rimandata alle Regioni. Se ci sono problemi, incoerenze o dubbi, se ne parla e si recepiscono eventuali rettifiche. Alla fine di questo percorso i dati sono validati da tutti e vengono riportati nel report nazionale del venerdì“.