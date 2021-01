La Commissione europea ha approvato l’uso del vaccino contro SARS-CoV-2 sviluppato da Moderna, a poche ore dal via libera dell’EMA. E’ il secondo farmaco autorizzato nell’Unione dopo quello di Pfizer-BioNTech. “Forniamo vaccini Covid-19 sicuri ed efficaci per gli europei. Abbiamo appena autorizzato il vaccino di Moderna, il 2 secondo ad essere approvato nell’Ue. Con il vaccino Moderna, avremo ulteriori 160 milioni di dosi. E arriveranno altri vaccini“, ha scritto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un tweet. “L’Europa ha ottenuto 2 miliardi di dosi di potenziali vaccini, piu’ che sufficienti per proteggerci tutti“, ha aggiunto.

In Italia, è previsto gia’ dalla prossima settimana l’arrivo delle dosi del vaccino Moderna. Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in Italia 1 milione e 300mila dosi, con cadenza settimanale: 100mila a gennaio, 600mila a febbraio e 600mila a marzo. Con l’arrivo delle dosi di Moderna, inizierà il meccanismo di distribuzione nazionale del vaccino, a cura della Difesa. Il Piano prevede lo stoccaggio delle dosi di Moderna nell’hub nazionale di Pratica di Mare e il trasporto nei vari centri di somministrazione con i mezzi militari. Il vaccino Pfizer Biontech continuera’ ad essere consegnato, invece, dalla casa farmaceutica come stabilito. La Difesa era stata precedentemente coinvolta solo per la distribuzione delle 9.750 dosi Pfizer in Italia in occasione del V-Day, che si e’ svolto in tutta Europa.