SARS-CoV-2, Conte sui vaccini: “Sforzo immane ma primi risultati incoraggianti, secondi in Europa per dosi somministrate”

Nel giorno in cui l’Europa ha approvato il vaccino sviluppato da Moderna, il secondo contro SARS-COV-2 dopo quello di Pfizer-BioNTech, in un lungo post su Facebook, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ricorda che “l’anno che e’ appena iniziato ci pone di fronte a delle sfide mai affrontate prima nella storia repubblicana, destinate a segnare il nostro presente ma anche il nostro futuro e quello delle prossime generazioni”.

Conte ricorda che “abbiamo un’emergenza sanitaria mondiale da superare e una grave crisi economico-sociale da fronteggiare. Abbiamo appena avviato la campagna di vaccinazione che va portata a termine il prima possibile. Uno sforzo immane, ma i primi risultati – che al momento ci vedono secondi in Europa per numero di vaccini somministrati – sono molto incoraggianti. Sono sfide imponenti, molto impegnative. Ma accanto ad esse possiamo cogliere altrettante opportunita’, in modo da costruire, mattone dopo mattone, l’Italia del futuro e cosi’ migliorare la qualita’ di vita dei cittadini”.