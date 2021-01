SARS-CoV-2, Crisanti si vaccina in diretta: “È un momento di svolta, abbiamo vaccini sicuri” [VIDEO]

Dopo il polverone sollevato settimane fa, anche il microbiologo Andrea Crisanti si è vaccinato contro SARS-CoV-2. E anche se, per sua stessa ammissione, avrebbe “preferito una cerimonia più sobria”, la vaccinazione è avvenuta in diretta Facebook, nella Azienda Ospedaliera di Padova. Crisanti è testimonial alla vaccinazione, con l’iniezione in diretta, ma ha fatto la vaccinazione “perché è il suo turno”.

Crisanti ha sottolineato che “abbiamo vaccini sicuri”, tornando a chiarire la sua posizione dopo che le sue parole avevano suscitato polemiche su una sua eventuale diffidenza verso i vaccini, poi chiarita. “Non sono mai stato contrario – ha detto, prima di sottoporsi all’iniezione – ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C’e’ stato qualche problema di trasparenza ma e’ stato risolto con la condivisione dei dati, quindi e’ il momento di testimoniare con la consapevolezza che e’ un momento di svolta. I vaccini sono sicuri, e ci sono e saranno diversi tipi di vaccinazione”, ha concluso.

Di seguito, il video della vaccinazione.