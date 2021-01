SARS-CoV-2, disaccordo sulle dosi del vaccino: la Svezia interrompe i pagamenti a Pfizer

La Svezia ha interrotto i pagamenti per il vaccino a Pfizer: la decisione, riportata dalla stampa svedese, è stata presa in seguito a un disaccordo sulla quantità di dosi in ciascuna fiala consegnata dall’azienda farmaceutica.

Pfizer ne ha addebitate 6 per fiala, mentre inizialmente era previsto se ne potessero estrarre al massimo 5.

La Svezia ha esortato la Commissione Europea e Pfizer a raggiungere un accordo su quale sia la quantità effettiva di dosi all’interno di ogni fiala.

“Abbiamo detto alla società che altre fatture dovranno attendere fino a quando non avremo chiarito ciò che è applicabile“, ha spiegato al quotidiano Dagens Nyheter il capo epidemiologo Anders Tegnel.