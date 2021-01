SARS-CoV-2 e vaccino, Moderna: avviate “le sperimentazioni per valutare l’efficacia nella fascia di popolazione 12-18 anni”

L’azienda statunitense Moderna che ha prodotto il vaccino anti SARS-CoV-2 mRna-1273, la cui efficacia è del 94,1% nel prevenire l’infezione sintomatica da Sars-CoV-2, ha avviato “le sperimentazioni cliniche negli Stati Uniti per valutare l’efficacia del vaccino nella fascia di popolazione 12-18 anni” al momento esclusa dalle vaccinazioni: lo ha sottolineato all’Adnkronos Salute la stessa Moderna, che assicurerà all’Unione europea 160 milioni di dosi di vaccino, distribuite nel 2021.

All’Italia sono già arrivate le prime 47mila dosi.

Moderna si aspetta “di essere in grado di supportare l’uso del vaccino negli adolescenti prima della fine dell’anno scolastico 2021, a condizione che siano disponibili dati provvisori robusti che dimostrino l’efficacia del vaccino in questa fascia di età“, ha precisato la società.