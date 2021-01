SARS-CoV-2, Fontana: “In Lombardia stiamo peggiorando in tutti i parametri, ci avviciniamo alla zona rossa”

In Lombardia “la scorsa settimana l’Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa“: lo ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Sky TG24. “Mi auguro che questi numeri si invertano” ha aggiunto, ma se ciò non dovesse avvenire, il rischio della zona rossa è concreto.

La zona rossa prevede “la chiusura delle scuole“, ha precisato Fontana. “Stiamo peggiorando in tutti i parametri“.