SARS-CoV-2, i gorilla dello zoo di San Diego in via di guarigione: riceveranno il vaccino

Notizie positive dallo zoo di San Diego dove qualche settimana fa erano stati scoperti i primi casi di positività al SARS-CoV-2 in alcuni esemplari di gorilla. Ben 8 erano quelli che erano stati contagiati e che finalmente sembrano essere in via di guarigione. Ad annunciarlo è stato il direttore esecutivo del Safari Park, Lisa Peterson, che ha affermat che i gorilla positivi al covid si sono quali completamente ripresi. Lisa Peters ha spiegato che i gorilla probabilmente sono stati contagiati da un guardiano dello zoo, risultato positivo al coronavirus ad inizio gennaio. I veterinai stanno monitorando costantemente i gorilla che non tossiscono più e si stanno riprendendo da soli.

“Non vediamo niente più sonnolenza. Niente tosse, niente più naso che cola. Ci sembra di aver voltato pagina”, ha spiegato Lisa Peterson. I veterinari hanno testato le feci dei gorilla dopo che due esemplari avevano iniziato a tossire il 6 gennaio. I risultati positivi dei test su tre gorilla sono stati confermati dai laboratori dei servizi veterinari nazionali del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. I campioni fecali dei gorilla non risultano più positivi al virus, ha precisato Peterson. Petersono ha aggiunto che alcuni gorilla riceveranno il vaccino Covid-19, una scorta non consentita per l’uso nelle persone. “La speranza è che saremmo in grado di vaccinare la fauna selvatica che è suscettibile alla malattia e quindi impedire loro di prenderla“, ha detto