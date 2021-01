SARS-CoV-2, in Italia 1.118.594 vaccinati: al via da oggi le somministrazioni delle seconde dosi

Secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale, sono 1.118.594 le persone che in Italia hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-SARS-CoV-2, e da oggi partono le somministrazioni delle seconde dosi.

Scattano sempre oggi le nuove restrizioni anti contagio.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato ieri le quattro nuove ordinanze che collocano in area ‘rossa’ tre Regioni e in area ‘arancione’ altre nove: in area ad alto rischio Lombardia, Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano. In ‘arancione’ Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Rischio ‘giallo’, più moderato, per Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana.