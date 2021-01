Sars-Cov-2, impennata di contagi nel Regno Unito: Johnson annuncia discorso alla Nazione, previste nuove strette

Il primo ministro britannico Boris Johnson questa stasera parlerà di nuovo alla nazione in diretta tv per formalizzare la già preannunciata nuova stretta anti-Covid di fronte all’ultima impennata di contagi nel Regno Unito, al ritmo di oltre 50.000 al giorno, alimentata anche dalle varianti del coronavirus individuate di recente. E’ quanto comunicato da Downing Street, precisando che il governo Tory ha anche deciso di riconvocare mercoledì il Parlamento prima della fine ufficiale della pausa natalizia per dibattere delle nuove misure e chiedere un voto di sostegno.