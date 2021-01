SARS-CoV-2, Rt a cavallo di 1: la Liguria verso la zona arancione

Dal weekend, l’Italia diventerà in gran parte arancione per affrontare la pandemia di SARS-CoV-2. Se la Sicilia ha richiesto la zona rossa, tra le regioni in arancione potrebbe esserci la Liguria, secondo quanto annunciato dal Presidente Giovanni Toti.

“E’ probabile che anche la Liguria diventi zona arancione dal prossimo fine settimana, avendo un Rt a cavallo di 1. Secondo i nuovi criteri con Rt a 1 si entra in zona arancione, con Rt a 1,25 in zona rossa. E si va in arancione anche solo con rischio alto sulla base dei 21 criteri stabiliti dall’Iss. Questa settimana la tendenza dei contagi in Liguria va decrescendo – spiega Toti nel punto stampa di fine giornata sull’andamento della pandemia – ma le decisioni sulla fascia di rischio vengono prese sulla base dei dati della settimana precedente”.

Tra le nuove misure, il governatore sottolinea che il divieto di asporto dopo le 18 “dovrebbe essere limitato solo ai bar e non ai ristoranti. Inoltre, viene istituita la zona bianca, ma al momento resta piu’ che altro un auspicio“.