L’Istituto superiore di sanità ha appena fornito la bozza del monitoraggio settimanale della curva epidemiologica del SARS-CoV-2: è emerso che nel periodo 30 dicembre 2020-12 gennaio 2020, l’Rt medio nazionale per l’Italia calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,85-1,11), in netto calo rispetto al dato fornito la settimana scorsa che era di 1,09 (range 1,04- 1,13). L’indice Rt torna a diminuire dopo 5 settimane di lieve aumento. A livello territoriale, scendono da 11 a 4 le Regioni con una classificazione di rischio alto: si tratta di Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano; 11 hanno rischio moderato e si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Valle d’Aosta, Puglia e Veneto e infine 6 rischio basso (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria e Toscana). Due sole Regioni (Sicilia e Puglia) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2. Le altre hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno.

Tutti i dati dell’indice Rt aggiornato Regione per Regione aggiornati in tempo reale:

Molise 1.38 (settimana precedente 0.70)

(settimana precedente 0.70) Sicilia 1.27 (settimana precedente 1.19)

(settimana precedente 1.19) Basilicata 1.12 (settimana precedente 1.14)

(settimana precedente 1.14) Valle d’Aosta 1.12 (settimana precedente 1.19)

(settimana precedente 1.19) Puglia 1.08 (settimana precedente 1.18)

(settimana precedente 1.18) Umbria 1.05 (settimana precedente 1.29)

(settimana precedente 1.29) Abruzzo 1.05 (settimana precedente 1.18)

(settimana precedente 1.18) Piemonte 1.04 (settimana precedente 1.14)

(settimana precedente 1.14) Provincia Autonoma di Bolzano 1.03 (settimana precedente 1.50)

(settimana precedente 1.50) Calabria 1.02 (settimana precedente 1.05)

(settimana precedente 1.05) Liguria 0.99 (settimana precedente 1.15)

(settimana precedente 1.15) Toscana 0.98 (settimana precedente 1.01)

(settimana precedente 1.01) Marche 0.98 (settimana precedente 0.97)

(settimana precedente 0.97) Emilia Romagna 0.97 (settimana precedente 1.15)

(settimana precedente 1.15) Sardegna 0.95 (settimana precedente 0.99)

(settimana precedente 0.99) Lazio 0.94 (settimana precedente 1.10)

(settimana precedente 1.10) Provincia Autonoma Trento 0.90 (settimana precedente 1.01)

(settimana precedente 1.01) Friuli Venezia Giulia 0.88 (settimana precedente 0.94)

(settimana precedente 0.94) Lombardia 0.82 (settimana precedente 1.40)

(settimana precedente 1.40) Veneto 0.81 (settimana precedente 0.96)

(settimana precedente 0.96) Campania 0.76 (settimana precedente 0.99)

Attesa nel pomeriggio l’ordinanza del ministro Speranza per i cambi di colore che entreranno in vigore da Domenica 24 Gennaio: il Veneto ha tutti i requisiti per passare in zona gialla, ci spera anche l’Emilia Romagna. La Calabria è con indice Rt ancora un soffio sopra 1, quindi dovrebbe rimanere in arancione.

“Si osserva una lieve diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 gg (339,24 per 100.000 abitanti (04/01/2021-17/01/2021) vs 368,75 per 100.000 abitanti 28/12/2020-10/01/2021), dati flusso ISS). Sebbene questa settimana il dato di incidenza settimanale non sia pienamente confrontabile con la settimana scorsa (estensione dal 15/1/2021 della definizione di caso a test antigenici rapidi secondo i criteri definiti nella circolare del’8 gennaio 2021), il fatto che sia in diminuzione anche tenendo conto dei casi diagnosticati anche con test rapido antigenico è un segno di miglioramento epidemiologico“. E’ quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanala dell’Istituto superiore di sanità sull’emergenza Covid-19. “Si continua a osservare, nonostante il miglioramento, un valore elevato di incidenza nella settimana di monitoraggio (11/1-17/1) nella Provincia Autonoma di Bolzano (309,54 per 100.000) – aggiunge -. L’incidenza su tutto il territorio è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Il servizio sanitario ha mostrato i primi segni di criticità quando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100.000 in sette giorni e una criticità di tenuta dei servizi con incidenze elevate“.