Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna sono le piu’ probabili candidate a passare alla zona arancione. La bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss rileva infatti che queste tre regioni “hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2“, mentre altre 6 (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, V. d’Aosta) “lo superano nel valore medio, e altre quattro lo raggiungono (Puglia) o lo sfiorano (Lazio, Piemonte e Veneto)”.

La Liguria invece passerà in zona gialla. “La Liguria sara’ in zona gialla a partire da lunedi’ 11 fino a domenica 17. Questa la collocazione stabilita per la nostra regione alla luce dei dati epidemiologici su cui ho appena avuto un confronto telefonico con il ministro Speranza. Precauzionalmente, al fine di non peggiorare una situazione ancora fragile e instabile circa la diffusione del Covid, uniformandoci alle Regioni che ci circondano, abbiamo deciso che da lunedi’ 11, e per una settimana, gli studenti delle scuole secondarie superiori non rientreranno ancora in aula ma proseguiranno nella modalita’ della didattica a distanza”, ha annunciato il Presidente Giovanni Toti su Facebook.