Sars-Cov-2, l’Ungheria acquista 2 milioni di dosi vaccino russo: è il primo paese europeo a farlo

L’Ungheria ha firmato oggi un accordo per acquistare 2 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V Covid. Si tratta del primo paese dell’UE a farlo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Peter Szijjarto nel corso di un briefing durante i colloqui a Mosca come riferisce Reuters. Con l’ordine per il vaccino Covid della Russia, l’Ungheria è il primo membro dell’UE a rompere i ranghi e ad approvare unilateralmente il colpo mentre le frustrazioni crescono in Europa per i ritardi nelle forniture di vaccini occidentali che stanno ostacolando una ripresa economica.

“Secondo i termini del nostro accordo, stiamo acquistando una quantità sufficiente per inoculare 1 milione di persone“, ha detto Szijjarto durante i colloqui con la sua controparte russa, Sergei Lavrov. “Ciò rappresenta 2 milioni di dosi in tre tranche. Una quantità sufficiente per inoculare 300.000 persone nel primo mese, per mezzo milione di persone nel secondo mese e 200.000 persone nel terzo”. Szijjarto non ha detto quando sarebbe arrivata in Ungheria la prima spedizione della forntiura russa e non è chiaro quanto Budapest avrebbe pagato per i 2 milioni di vaccini. L’accordo arriva solo pochi giorni dopo che il regolatore ungherese dei farmaci ha approvato l’uso dei vaccini britannici AstraZeneca e Sputnik V della Russia contro il coronavirus, mentre Budapest si sforza di revocare le misure di blocco del coronavirus per rilanciare la sua economia.

Il regolatore dei medicinali dell’UE deve ancora approvare il vaccino russo ed anche quello di AstraZeneca. Szijjarto ha affermato che i vaccini russi potrebbero consentire all’Ungheria di revocare prima le restrizioni di blocco. L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) dovrebbe decidere il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford il 29 gennaio. La Russia mercoledì ha presentato istanza di registrazione del vaccino Sputnik nell’UE per una revisione dell’EMA il mese prossimo.