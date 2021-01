SARS-CoV-2, Magrini (AIFA) fiducioso: “Il piano vaccini funziona, a fine mese avremo ospedali senza Covid”

Nicola Magrini, dg dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), è fiducioso: per la campagna vaccinale contro SARS-CoV-2 “a gennaio entreremo a regime: riceveremo mezzo milione di dosi a settimana. A fine mese avremo ospedali senza Covid. A fine febbraio avremo Rsa senza Covid“.

In un’intervista a Repubblica, il dg dell’AIFA ha precisato che fino ad oggi “l”organizzazione è andata molto bene. Il piano vaccini funziona. Piccoli ritardi nella consegna degli aghi sono stati risolti rapidamente“.

Per quanto riguarda invece gli effetti collaterali riscontrati c’è stato “un caso di paralisi facciale, di breve durata, legata alla componente lipidica del vaccino. L’avevamo riscontrata anche negli studi clinici“.

Grazie al vaccino potrebbe essere l’ultimo anno della pandemia solo, però “se, come fu per vaiolo e polio, tutti i Paesi saranno uniti nello sforzo di solidarietà. E se verranno inclusi anche Sud del mondo e Africa“.