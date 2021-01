SARS-CoV-2, migliaia in piazza a Praga per protestare contro le norme anti-Covid: folla oceanica senza mascherine e distanziamento [FOTO]

Migliaia di persone sono scese in strada ieri a Praga per protestare contro le misure restrittive imposte dal governo per contenere i contagi da Coronavirus in Repubblica Ceca.

I manifestanti hanno contestato anche un possibile inasprimento delle norme, che potrebbe essere deciso dall’esecutivo ceco nella giornata di oggi.

La protesta “Let’s Open Czechia“, organizzata da un sindacato di ristoratori, ha riunito migliaia di persone che non indossavano mascherine o rispettavano il distanziamento sociale.

Secondo gli organizzatori in piazza sarebbero scese circa 5mila persone, dato definito troppo alto dalle forze dell’ordine, che hanno parlato di circa 2mila manifestanti.