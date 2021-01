SARS-CoV-2, Miozzo fa il punto sulle vaccinazioni: “C’è ancora troppa improvvisazione, servono militari e volontari”

Il responsabile del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, ha fatto il punto della situazione in Italia, soffermandosi sulla campagna di vaccinazione contro SARS-CoV-2: “Siamo in piena emergenza, ma vedo ancora troppa improvvisazione. A un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza dico che se vogliamo battere questo virus non possiamo permetterci altri errori. Rischiamo di pagarli a caro prezzo,” ha spiegato Miozzo, in un’intervista al Corriere della Sera. “Siamo stati travolti da un tremendo tsunami che ha sconvolto sistemi e strutture spesso non preparati a vivere emergenze così devastanti. Purtroppo questa pandemia ha messo in evidenza le fragilità dei sistemi sociale e sanitario causate da decenni di abbandono e di scarsi investimenti politici ed economici“.

L’errore più grave? “L’assenza della medicina del territorio“.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, Miozzo ha affermato: “Vedo ancora molta improvvisazione e poca preparazione del territorio“, “vedo disordine e cattiva gestione del processo: i furbi del vaccino, la scarsa informazione sulle prospettive, la poca comunicazione dedicata a fasce diverse della popolazione“. “Finora le vaccinazioni sono state effettuate in luoghi protetti. Non posso immaginare cosa succederà quando dovremo andare a vaccinare persone non deambulanti, anziani che non hanno un pc per accreditarsi“. Miozzo quindi ha invitato a “usare la Protezione civile e i suoi volontari e con le sue migliaia di organizzazioni presenti in modo capillare sul territorio, che dovranno ovviamente interagire con il sistema sanitario territoriale, i militari, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza. Soltanto questo sistema ha le risorse e le capacità logistiche e sanitarie per affrontare una campagna di questa dimensione“.