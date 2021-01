SARS-CoV-2, Mosca torna alla normalità: riaprono discoteche, bowling e night club. Il Sindaco: “abbiamo sconfitto la pandemia” [FOTO]

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha revocato il divieto di apertura notturno per discoteche e servizi di ristorazione nella città e ha annullato l’obbligo per le imprese di mettere almeno il 30% del personale in smart working. Lo rende noto l’agenzia russa Interfax. Nel suo blog, il sindaco ha spiegato che questa decisione è motivata dal fatto che la situazione del coronavirus nella regione continua a migliorare. I ristoranti, i locali per il tempo libero e l’intrattenimento, comprese discoteche, bar karaoke e piste da bowling, potranno quindi nuovamente rimanere aperte dalle ore 23 alle 6 del mattino. Dalle 6 alle 23 non avevano mai chiuso.

Il sindaco ha affermato che la scorsa settimana l’aumento giornaliero dell’incidenza di casi di Covid-19 non ha superato i 3.000 contagi al giorno e il numero dei pazienti ricoverati è diminuito di altre 1000 persone. Per la prima volta da metà giugno 2020, più della metà dei posti letto sono disponibili negli ospedali Covid, ha affermato il sindaco. “La pandemia è in declino, e in queste condizioni è nostro dovere creare le condizioni per la ripresa economica più rapida possibile“, ha spiegato Sobyanin, ricordando però che la probabilità di contrarre il coronavirus rimane e la lotta contro la pandemia non è finita, quindi bisogna ancora “stare attenti“. “Tuttavia, mi congratulo sinceramente con voi, amici, per la nostra comune vittoria e per un ulteriore passo verso il ritorno alla vita normale nella bellissima città di Mosca“, ha concluso il primo cittadino.

La scorsa settimana, le autorità di Mosca hanno consentito a musei, sale per concerti e altre istituzioni culturali di aprire nuovamente ai visitatori e di organizzare eventi. È stato inoltre consentito ai centri di intrattenimento per bambini di riprendere il lavoro. I college, gli istituti di istruzione continua e le strutture ricreative per bambini sono tornati a lavorare a tempo pieno. Una settimana prima, il sindaco ha permesso a tutti gli studenti di tornare agli studi a tempo pieno dopo la pausa invernale, prolungata fino al 18 gennaio.