SARS-CoV-2, Regno Unito 9° Paese al mondo che ha fatto il tampone a tutta la popolazione. Molto male l’Italia, superata anche da Georgia e Buthan: la CLASSIFICA

I numeri mondiali della pandemia di SARS-CoV-2 sono in continuo aggiornamento: ieri abbiamo superato i 100 milioni di casi positivi noti nel mondo, con 2 milioni di morti. Il tasso di letalità della malattia sembra del 2%, ma in realtà ci sono tantissimi positivi asintomatici o paucisintomatici che non vengono tracciati e che falsano il dato della letalità, che in base agli ultimi studi scientifici è in realtà inferiore all’1%. Significa che in realtà ci sono 200 milioni di persone contagiate, quasi tutte già guarite, ma per la metà non rintracciate perchè prive di test. Appare quindi evidente l’importanza dei tamponi: più se ne fanno, più viene tenuto sotto controllo il contagio. Più se ne fanno, più i dati sulla pandemia sono attendibili.

Oggi anche il Regno Unito, con oltre 68 milioni e 700 mila tamponi effettuati, ha superato per numero di test la popolazione residente nel Paese. Ciò non significa per forza che la totalità della popolazione britannica è stata sottoposta a test, considerando che alcuni cittadini vengono testati più volte. Ma sicuramente è molto vicina a questo traguardo, già raggiunto in precedenza dai Paesi più efficienti nel monitoraggio del virus: Lussemburgo, UAE, Danimarca, Bahrain, Islanda, Malta, Israele e Singapore. Non per nulla tra i Paesi più evoluti e tecnologici al mondo. Il prossimo Paese che raggiungerà questo traguardo sono gli Stati Uniti d’America, che hanno oltre 332 milioni di abitanti. Gli USA sono infatti primi in assoluto per test realizzati (oggi siamo a quota 301 milioni), in barba a bufale e fake news che sono circolate nei mesi scorsi in Italia sul costo spropositato di un tampone o sulle presunte inefficienze del sistema sanitario americano.

In realtà è l’Italia ad andare molto male. Ad oggi abbiamo poco più di 500 mila test ogni milione di abitanti: molto indietro anche rispetto a Spagna, Francia, tutti i Paesi Baltici, gran parte d’Europa e persino la Georgia e il Buthan.