SARS-CoV-2, trovata una nuova variante in Giappone

Il virus di SARS-CoV-2 continua ad evolversi e per questo motivo spuntano nuove varianti. Il ministero della Salute giapponese ha comunicato oggi la scoperta di una nuova variante del coronavirus. il ministero ha spiegato che il nuovo ceppo mutante è stato rilevato in quattro persone infette arrivate dal Brasile e in parte è simile a diverse varianti segnalate per la prima volta nel Regno Unito ein Sudafrica. Il National Institute of Infectious Diseases (NIID) ha affermato che al momento non ci sono prove che dimostrino la maggiore contagiosità della variante ma si sta studiando se questa possa causare sintomi gravi o se sia resistente ai vaccini.