SARS-CoV-2, nuove misure dal 7 gennaio: in giornata vertice del Governo, ordinanza in arrivo

In programma in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle misure da adottare dopo il 7 gennaio.

Si lavora per chiudere a breve l’ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell’ultimo DPCM.

E’ possibile che il provvedimento possa essere firmato entro oggi.