SARS-CoV-2 e nuove misure, Palazzo Chigi precisa: “In zona rossa visite in abitazioni private solo nel proprio Comune”

In zona rossa è possibile andare a trovare amici e parenti solo nel proprio comune: lo ha precisato Palazzo Chigi, sul sito del governo, con una modifica apportata al comunicato diffuso nella notte, a stretto giro dal CdM.

“Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio – si legge nel passaggio modificato – nei territori inseriti nella cosiddetta ”zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono“.