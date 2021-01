SARS-CoV-2, nuovi casi a Pechino: partiti i test di massa, code lunghissime in varie zone della città [VIDEO]

Sono iniziati oggi a Pechino i test di massa sul coronavirus: dopo la scoperta di nuovi casi nella capitale cinese, in diverse parti della città è attivo lo screening organizzato per controllare i residenti dei vari distretti. Quello di Dongcheng prevede di controllare circa 790 mila persone tra oggi e domani, quello di Xicheng, invece, conta invece di controllare, nello stesso periodo di tempo, circa 1,4 milioni di abitanti. Dai social arrivano le immagini di lunghissime code di residenti in fila per sottoporsi ai test. Ieri, intanto, a Shanghai, i test sono stati effettuati a tappeto sul personale ospedaliero dopo che due lavoratori sono risultati positivi.