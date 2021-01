SARS-CoV-2: oltre 583mila i vaccinati in Italia, Campania ancora in testa

Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono in totale 583.050 le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 somministrate finora in Italia, pari al 63,5% delle dosi distribuite.

La regione con il rapporto più alto tra somministrazioni e vaccini consegnati è al momento la Campania (89,5%), quella con il più basso la Lombardia (37,9%).

A livello nazionale sono stati vaccinati finora 360.735 donne e 222.315 uomini, di cui 164.535 in età compresa tra 50 e 59 anni.