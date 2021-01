“Anche l’Italia partira’ con un progetto ricerca sugli anticorpi monoclonali, su Eli Lilly e Regeneron, quelli con cui e’ stato curato Trump”. Lo ha annunciato il presidente dell’Aifa Giorgio Palu’. “Ieri sera – ha aggiunto – il cda Aifa ha approvato la ricerca. Sono terapia, non sono prevenzione. Essendo antivirali vanno dati entro le prime ore dall’esordio dei sintomi, altrimenti non sono efficaci. Possono essere una risorsa per curare i pazienti a casa”.